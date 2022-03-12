مايا مرسي تجتمع مع سفراء الاتحاد الإفريقي في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إجتماعًا مع مجموعة من سفراء الإتحاد الإفريقي وذلك علي هامش مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للقضاء علي ختان الإناث والزواج المبكر سواء من خلال التشريعات والقوانين أو حملات التوعية التي تم إطلاقها .

كما طرحت جهود الدولة المصرية في الاستجابة لاحتياجات المرأة أثناء جائحة كورونا مشيرة إلى أن مصر أعدت ورقة سياسات كانت الأولي علي مستوي العالم والتي استعرضت خلالها أهمية إدماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولي "مارس 2020" وكانت السياسة هي إتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ إجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدي.

وأكدت أنه تم إصدار 5 نسخ من " مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري وتحدثت عن الإجراءات التي تم إتباعها من الدولة المصرية علي المستوى الدولي ايضا حيث اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار المصري "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد" وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه من الضروري العمل سويا لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة ورفع الوعي بموضوعات المرأة في دولنا.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى استضافة مصر لقمة المناخ COP27 والتي سوف تنعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".