"الولاية على المال".. في ورشة عمل لقومي المرأة بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول موضوع "الولاية على المال" بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب واستهدف تدريب 300 من أعضاء نيابات الأسرة بمحافظة القاهرة على الولاية على المال.

جاء اللقاء بحضور ممثلي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومسؤولي ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وايضا بحضور كلا من المستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف لنيابة العليا لشئون الأسرة والمستشار أحمد شعبان رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 12 مارس الجارى بمقر المعهد.

وتضمنت ورش العمل محاضرات حول التعريف بدور المجلس القومي للمرأة والتي ألقتها الأستاذة ولاء سليم باحثة قانونية بالإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة واستعرضت إستراتيجية ورؤية المجلس من خلال رؤى مصر 2030 وايضا استعراض دور مكتب شكاوى المرأة فى دعم قضايا المرأة واستعراض هيكل المكتب واختصاصاته

كما تضمنت محاضرة عن أحكام الولاية والوصاية والقوامة تحدث فيها المستشار راضي أبو الفتوح فيما قام المستشار أحمد شعبان بإلقاء محاضرة حول الإجراءات التحفظية وكيفية تطبيقها وضوابطها ودور النيابة العامة في حماية أموال عديمي الأهلية.