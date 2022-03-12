رئيس الرعاية الصحية: 140 ألف خدمة طبية بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية خلال عام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، في الجولة التفقدية لمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت الجولة تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى كأقسام الاستقبال والطوارئ، القسم الداخلي، الرعايات المركزة، إضافة إلى مراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهما، وكذلك استطلاع آراء المترددين على المستشفى حول الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تقديم أكثر من 140 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية حتى الآن وبجودة عالمية، شملت أكثر من 19 ألف خدمة بقسم الطوارئ، وأكثر من 18 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و3000 خدمة بالأقسام الداخلية، وأكثر من 95 ألف خدمة فحوصات الأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر من 2000 عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأكد السبكي، جودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية ومطابقتها للمعايير العالمية، وضمها لأمهر الكوادر الطبية والإدارية مما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية متميزة للمرضى، لافتًا إلى أن مستشفى أبو خليفة هي أول مستشفى ينجح في التسجيل واجتياز معايير الجودة طبقًا لمعايير التسجيل القومية المعترف به دوليًا في الإسماعيلية.

وتابع: أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة 130سريرًا، كما تضم 5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات بمختلف حدتها من جراحات متقدمة وذات مهارة وكبرى أو طابع خاص ومتوسطة وصغرى، وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الأوعية، التجميل، الوجه والفكين، التجميل ، النساء والولادة، الباطنة، الجراحة العامة).

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية في فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.