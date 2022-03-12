لا صلاة فيه خلال رمضان.. إزالة السجاد وفصل الإنارة بمسجد الحسين "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

حصل الخليج 365 على صور من داخل مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بعد قرار وزارة الأوقاف بغلقه بسبب أعمال الترميم.

وقررت إدارة المسجد إزالة السجاد من الأرضيات وإزالة النجف وفصل الإنارة تماما وغلقه أمام المصلين.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر غلق مسجد الإمام الحسين، بمنطقة الحسين بالقاهرة، غلقا كليا، نظرا لأعمال الصيانة والترميم داخل المسجد.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن سبب غلق مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه يعود لأعمال الترميم التي يشهدها المسجد منذ فترة.

وأشار المصدر، لمصراوي، إلى أن غلق المسجد مستمر لفترة طويلة، ولن يتم أداء الصلاة فيه خلال شهر رمضان.