"قومي المرأة" ينظم 5 ورش عمل لتدريب أعضاء نيابات الأسرة على "مسائل الولاية على المال "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم المجلس القومي للمرأة 5 ورش عمل حول موضوع "الولاية على المال" بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، لتدريب 300 من أعضاء نيابات الأسرة بمحافظة القاهرة على مسائل الولاية على المال.

حضر الفعاليات ممثلو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى، بحضور المستشار راضي أبوالفتوح، رئيس الاستئناف للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشار أحمد شعبان، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك بمقر المعهد.

وتضمنت ورش العمل محاضرات حول التعريف بدور المجلس القومي للمرأة والتي ألقتها ولاء سليم، باحثة قانونية بالإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة، واستعرضت خلالها استراتيجية ورؤية المجلس من خلال رؤية مصر 2030 وكذلك دور مكتب شكاوى المرأة في دعم قضايا المرأة وهيكل المكتب واختصاصاته.

كما تضمنت فعاليات ورش العمل محاضرة عن أحكام الولاية والوصاية والقوامة تحدث فيها المستشار راضي أبوالفتوح، فيما ألقى المستشار أحمد شعبان محاضرة حول الإجراءات التحفظية وكيفية تطبيقها وضوابطها ودور النيابة العامة في حماية أموال عديمي الأهلية.