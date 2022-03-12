ليست الجريمة الأولى.. مفاجأة في مقتل مسن بـ٤ طعنات داخل محطة قطار منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادته كل مساء احتمى "عم عبده" بأحد أركان محطة قطار منشأة القناطر من موجة صقيع تضرب البلاد ليخلد إلى النوم على أمل يوم جديد يحمل الخير له في ظل عزلة فرضتها عليه الحياة.

في الصباح، استيقظ الرجل الستيني مبكرا تحديدا مع بدء توافد الركاب لاستقلال القطارات. عمد إلى ترتيب فرشته قبل تناول الإفطار الذي طالما حصل عليه كمساعدة من الأهالي الذين يعتبرونه "بركة البلد" كونه غير متزوج وليس لديه أطفال لكن أمر كان يحاك له في الخفاء.

دون سابق إنذار، هجم شخص أربعيني على "عم عبده" حاملا سكينين اعتاد ظهوره بهما بالشوارع ليسدد له ٤ طعنات بالصدر ليسقط قتيلا مدرجا في دمائه.

لم تمر سوى دقائق حتى تمكن رجال الشرطة بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر من ضبط المتهم وأداتي الجريمة ليردد كلمات غير مفهومة إحداها "هو السبب أنا ماليش دعوة".

تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، كشفت عن سابق اعتداء المتهم على شقيق شقيق زوجته منذ ١٠ سنوات مسددا له طعنة بالرقبة وتم إيداعه مصحة نفسية.

كما بينت جهود البحث والتحري لرجال الأمن أن المتهم صاحب ٤١ سنة اعتاد السير بالشارع حاملا أسلحة بيضاء "سكاكين" فتحول إلى مصدر رعب لدى الكثيرين.

بداية الواقعة تعود إلى تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل محطة المناشي.

تحريات ضباط وحدة المباحث توصلت إلى أن شخصا يبلغ من العمر ٤١ سنة يعاني من اضطراب نفسي قتل مسنا يبلغ من العمر ٦١ سنة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض المتهم على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية لتحديد سلامة قواه العقلية.