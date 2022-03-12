غرز سكينين في صدره وصاح "هو السبب".. تفاصيل مقتل "عم عبده" بمحطة منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل مسن على يد مختل عقليا بمركز منشأة القناطر.

صباح اليوم هاجم المتهم الأربعيني ضحيته "عم عبده" مستخدمين قطعتي سلاح أبيض "٢ سكين" بمحطة قطار منشأة القناطر.

سدد المتهم ٤ طعنات بالصدر سقط على إثرها المسن قتيلا بالأرض وسط ذهول المترددين على المحطة، ولاذ بالفرار. لم تمر سوى دقائق حتى تمكن رجال الشرطة بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر من ضبط المتهم وأداتي الجريمة ليردد كلمات غير مفهومة إحداها "هو السبب أنا ماليش دعوة".

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل محطة المناشي. تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، توصلت إلى أن شخصا يبلغ من العمر ٤١ سنة يعاني من اضطراب نفسي قتل مسنا يبلغ من العمر ٦١ سنة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض المتهم على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية لتحديد سلامة قواه العقلية.