النيابة العامة تستجوب المتهم بذبح طفل من ذوي الهمم بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استجوبت النيابة العامة، المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها اليوم السبت، إنها تلقت أمس بلاغًا بالعثور على جثمان طفل من ذوي الهمم - يبلغ أربعة عشر عامًا- بعد تغيبه عن مسكنه منذ التاسع من الشهر الجاري، وظهور جثمانه أسفل سُلَّم عقار بمدينة الغردقة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، فأُلقي القبض عليه فجر اليوم لاستجوابه.

كانت النيابة العامة، سألت والديْ الطفل عن ظروف تغيبه، وناظرت جثمانه، فتبينت إصابته بجرحٍ طعنيّ بالصدر، وآخر ذبحي بالعنق، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها.

وعاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومسكن الطفل، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما بهما من آثار، وضبطت تصويرًا لآلات مراقبة بمحيط مسكن الطفل ظهر فيه ترجله في توقيت تغيُّبه بعيدًا عن مسكنه مع شخص بالغ.

وأفادت التحريات بملابسات وكيفية ارتكاب المتهم الواقعة، وجارٍ استجواب المتهم بشأنها واستكمال التحقيقات.