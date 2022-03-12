انتقام أب كشف المستور.. أسرار مجلس الدم في مقتل شاب وإلقاء جثته بترعة في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في أقل من أسبوع نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس في فك طلاسم جريمة مقتل شاب عثر على جثته داخل جوال بترعة بمركز أبو النمرس، تبين أن شخصا استعان باثنين آخرين وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من القتيل.

الثلاثاء الماضي تلقى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بمصرف مائي بعزبة مدكور بنطاق المركز.

بالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب داخل جوال، وبها آثار خنق حول الرقبة وعدم وجود أي إصابات ظاهرية أخرى بجثته، ولا يوجد بحوزته أية أوراق ثبوتية.

شكَّل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم لفك طلاسم الجريمة.

تركزت خطته على فحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وخط السير للطرق المؤدية لمكان العثور على الجثة للوصول إلى مرتكب الجريمة ومعرفة دوافعه حول ارتكابها.

فحص بلاغات التغيب قاد رجال المباحث إلى تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه جامع قمامة يبلغ من العمر 30 سنة.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب توصلت إلى أن شخصا استعان باثنين آخرين وراء ارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونه النقيب أحمد عبد الصمد من ضبطهم.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهمون بجريمتهم، وعلل الأول السبب إلى أن نجله لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في أثناء عمله رفقة الضحية، لكن الأخير تركه بمكان الحادث دون مساعدته لينتهي به الحال بمدافن الصدقة ما أثار غضبه.

قرر الأب الانتقام لنجله، فاستعان بشريكيه وخنقوا الضحية ثم وضعوا الجثة داخل جوال وألقوه بالترعة خشية كشفهم.

جرى نقله الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.