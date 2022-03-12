مختل عقليا يقتل مسنا على رصيف محطة منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم مختل عقليا، على قتل مسن، على رصيف محطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل محطة المناشي.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر توصلت إلى أن شخصا يبلغ من العمر 41 سنة يعاني من اضطراب نفسي قتل مسنا يبلغ من العمر 61 سنة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض المتهم على مستشفى للأمراض النفسية والعقلية لتحديد سلامة قواه العقلية من عدمه خاصة مع ترديده كلمات غير مفهومة لدى ضبطه.