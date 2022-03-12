تخلى عن صديقه فتخلصوا منه.. النيابة تحقق في مقتل عامل بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة شاب داخل جوال، وملقاة بترعة في أبو النمرس، للوقوف على ملابسات الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أقارب صديق المجني، مشيرة إلى أن قتله جاء انتقاما منه، بسبب تخليه عن صديقه الذي أصيب بصعق كهربائي ولم يحاول مساعدته أو إسعافه.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بإحدى الترع في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتبين أن المجني عليه تعرض للقتل خنقا.

وكشفت تحريات رجال المباحث هوية المجني عليه، وتبين أنه جامع قمامة، وأن 3 أشخاص من أقارب صديق القتيل وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتقموا منه بسبب عدم مساعدته لصديقه عقب إصابته بصعق كهربائي، وتركه بالشارع بجوار محول كهرباء، مما أسفر عن مصرعه، كما لم يخبرهم بوفاته مما أدى إلى دفنه بمقابر الصدقة لعد التوصل لأهليته، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.