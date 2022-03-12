"المتهم مريض نفسي".. النيابة تحقق في مقتل مسن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مقتل مسن، على يد مضطرب نفسيا، في منشأة القناطر.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامة قواه العقلية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه في العقد السادس من العمر، اعتاد النوم على رصيف المحطة، ومعروف لدى المترددين على المحطة، مشيرة إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، ويتردد على محطة القطار أيضا، وأنه اعتدى على القتيل بسلاح أبيض، فأنهى حياته في الحال.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص على رصيف محطة قطار بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مضطرب نفسيا أنهى حياة مسن "متشرد"، طعنا بسلاح أبيض.

تمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.