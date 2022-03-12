المرور X أسبوع: ضبط 334 ألف مخالفة ورفع 570 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير334494 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 65236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2142 موقف عشوائي، ورفع 570 سيارة، و70 دراجة نارية، وضبط 17411مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 225 مدرسة، واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1208 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة، وفحص 984 مركبة وتبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4063 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 224 سائق منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.