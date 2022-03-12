ليس لها أضرار.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي غدا الأحد 13 مارس 2022.

وقال تادرس، لمصراوي، اليوم السبت، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر (تربيع أول) مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي.

وأشار تادرس إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر مارس الجاري، 11 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 1 مارس، برؤية الهلال الأخير للقمر فجرا قبل شروق الشمس بعدة دقائق، على أن تختتم يوم 29 مارس، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل منذ الشروق وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.