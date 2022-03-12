وزير الزراعة ومحافظ أسوان يضعان حجر أساس محطة شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وضعَ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح ‏كرم سالم محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم السبت، ‏ حجرَ أساس إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر بوادي الصعايدة بأسوان.

جاء ذلك ‏بحضور اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وقال القصير إن ذلك يأتي في إطار الجمهورية الجديدة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة أن محطة وادي الصعايدة على مساحة 80 فدانًا لخدمة مناطق زراعة القصب في أسوان وغيرها، وبطاقة إنتاجية نحو 80 مليون شتلة في الموسم (غرس ربيعي وخريفي) بتكلفة تقديرية 800 مليون جنيه.

وأكد القصير أن التحول إلى زراعة القصب بالشتل يحقق فوائد عديدة؛ منها رفع الإنتاجية الرأسية لمحصول القصب على استغلال وحدة المساحة بالشكل الأمثل والاقتصادي والذي يتمثل في ضبط الكثافة النباتية وتجانس توزيع النباتات بالحقل عكس طريقة الزراعة التقليدية، علاوة على أن استخدام الزراعة بالشتل يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل التقاوي المستخدمة وضمان جودتها وخلوها من الآفات والأمراض مع إمكانية استخدام النظم الحديثة في الري والميكنة في الزراعة والخدمة والحصاد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد أثناء الحصاد.

وأضاف القصير أن المشروعات التي تفقدها أمس واليوم في محافظة أسوان تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر وتوفير فرص عمل لأبنائه وتحسين مستوى معيشتهم، موجهًا الدعوة إلى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجال المشروعات الزراعية الجديدة.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن إنشاء مثل هذه المشروعات العملاقة في أسوان يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، وأنها تضع أسوان على خريطة الاستثمارات المحلية والدولية، بجانب كونها أفضل مدينة سياحية شتوية، وكل ذلك يتزامن مع ما تقوم به الحكومة بالعمل على محور التنمية البشرية المستدامة بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسر والمرأة المعيلة والشباب، ومن هنا نؤكد أهمية زيارة وزير الزراعة لأسوان وتفقده مشروعات وفعاليات تستهدف رفع جودة الحياة ‏ للعاملين بهذه المشروعات والصيادين والمزارعين.

وأشاد ‏عطية بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة أسوان في خدمة المزارعين بالمحافظة حيث تشتهر بإنتاج العديد من المحاصيل؛ خصوصًا القصب، بالإضافة إلى أنه يوجد بها مشروعات للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأشاد اللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بهذا المشروع العملاق، والذي ينضم إلى قائمة المشروعات الجاري تنفيذها بصعيد مصر، لافتًا إلى أن مشروع محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة يعد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يأتي ضمن الأهداف التنموية للدولة التي لا تألو جهدًا في تطوير الحياة في الريف المصري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف أكثر من 50% من سكان مصر وهي سابقة لم تحدث في العالم من قبل.

وأشار سالم إلى أن المحطة تهدف إلى إنتاج الشتلات باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في آليات الإنتاج والصوب، وكل الشتلات اللازمة لإنتاج مثل هذه النوعية من تكنولوجيا الزراعة لتسهم في قاطرة التنمية لبلدنا.

وشهد وزير الزراعة مراسم توقيع عقد إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات قصب السكر بين الشركة الوطنية للمقاولات ومركز البحوث الزراعية؛ حيث قام بالتوقيع اللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر اللقاء قيادات وزارة الزراعة ومحافظة أسوان والشركة الوطنية وهيئة تنمية الصعيد.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام أمس واليوم بجولة لمحافظة أسوان تفقد خلالها العديد من المشروعات الزراعية في مجال الثروة السمكية والإنتاج الزراعي وكذلك متابعة محطات إنتاج شتلات قصب السكر.