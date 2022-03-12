تطورات الحالة الصحية للإعلامية منى عبدالغني بعد تعرضها لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تعرضت الإعلامية منى عبدالغني لحادث سير، مساء أمس الجمعة، أثناء عودتها إلى منزلها، حيث اختلت عجلة القيادة من يدها مما تسبب في دخول السيارة في جدار خرساني، ما استدعى نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعقب الحادث، تم نقل الإعلامية منى عبدالغني إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تعرضت لعدة كدمات، فيما أظهرت بعض الفحوصات إصابتها بكسر في ضلعين بالإضافة إلى بعض الكدمات والخدوش.

ومن المنتظر أن تجري منى عبدالغني مجموعة أخرى من الفحوصات اليوم للاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل.

وكانت قد أعلنت الإعلامية منى عبدالغني مؤخرا تعافيها من متحور كورونا الجديد "أوميكرون".