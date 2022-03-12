محافظ الجيزة ووزير الرياضة يفتتحان منشآت شبابية ورياضية بنادي حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية بنادي حدائق الأهرام، والتي تضمنت افتتاح حديقة طيبة وجدارية مصر عبر العصور، وتجديدات منطقة حمامات السباحة وتجديدات ملعب كرة القدم.

وبحسب بيان اليوم، تأتي زيارة نادي حدائق الأهرام ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة رافقه محافظ الجيزة، للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، وكان في استقباله مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد نافع، وفي إطار الاحتفال بعيد الجيزة القومي، وزارا صباحًا مراكز شباب كفر طهرمس وبشتيل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى دعم الوزارة المستمر للأندية بنطاق كافة المحافظات من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير، بالإضافة إلى العمل على تطوير الملاعب الخاصة بالشباب لممارسة الرياضة بها، الأمر الذي يعود بالنفع على صحة المواطن المصري الذي تضعه الوزارة في أولوياتها.

وأشاد الوزير بحجم الأعمال والجهد المبذول من مجلس الإدارة الحالي، لإنشاء وإقامة وتطوير النادي بما يليق بأعضائه ورواده، مشيرًا إلى أن النادي يمثل نموذجاً لسعى الدولة الدائم والمستمر لاستثمار طاقات الشباب من أبنائها وتنمية مهاراتهم والذي يسهم في تأهيل أبطال للمنافسة في البطولات المحلية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

ومن جانبه، وجه محافظ الجيزة، الشكر لكافة الجهات المشاركة في أعمال تطوير نادي حدائق الأهرام وتدعيم منشآته الرياضية في ضوء الجهود الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني قطاع هضبة الأهرام مؤكداً ضرورة استغلال إمكانيات المركز سواء رياضية أو ثقافية لتنمية مواهب وقدرات الشباب، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة حريصة على دعم قطاع الشباب، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وأكد محافظ الجيزة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير عدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يحقق النفع على المواطنين وتنمية القدرات الرياضية والبدنية للشباب.

شارك في فعاليات الافتتاح، إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء عبدالرحمن شلش، مدير مديرية الشباب والرياضة، وتيسير عبدالفتاح، رئيس حي الهرم.