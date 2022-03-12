"القائم بأعمال وزير الصحة" يتفقد عددًا من المستشفيات ومراكز طب الأسرة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، عددًا من المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن جولته الميدانية لمتابعة سير العمل ميدانيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهل الوزير جولته بتفقد أعمال تطوير "مستشفى فايد المركزي"، حيث استمع لشرح مفصل من الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمستشفى، والبالغ مساحتها 4,498 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تزيد عن 120 سرير، بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية، و4 غرف للعمليات، وعدد 2 غرفة للولادة الطبيعية، و20 كرسيا وسريرا للغسيل الكُلوي.

وتفقد الوزير أقسام (الحضانات، عمليات النساء، العمليات الكبرى، الرعايات، القسم الداخلي، الغسيل الكلوي)، في مستشفى فايد المركزي، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى خلال شهر تمهيدًا وبدء تقديم الخدمات للمنتفعين من المنظومة، كما راجع نسب تسجيل سكان مدينة فايد، بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وحرص الوزير خلال جولته على التحدث مع المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم، كما اطلع على كارت المتابعة الصحية الخاص بهم، واطمأن على انتظام صرفهم للعلاج الدوري، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما راجع حصول المرضى على الشهادات التي تثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين.

واطلع الوزير خلال جولته على المنظومة الإلكترونية للحجز والشكاوى، كما تابع آلية عمل المنظومة المميكنة بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن الربط بين وحدات ومراكز ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، يضمن المتابعة الدورية لزيارات المرضى ونظام الإحالة والمنظومة المالية، بالإضافة إلى متابعة نسب الإشغال بالمستشفيات.

وخلال جولته، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، "مركز صحة العرايشية"، الذي من المقرر أن يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ 19 ألف و300 منتفع بالمنظومة الجديدة، ويضم خدمات (طب الأسرة، الأسنان، النساء، تنظيم الأسرة، متابعة الحمل، المعمل، الأشعة، الصيدلية، الجلدية، الطوارئ).

واستكمل الوزير جولته بتفقد "مركز طب أسرة حي السلام"، حيث تفقد أقسامه المختلفة من العيادات التخصصية والأسنان وتنظيم الأسرة، كما تفقد وحدات المعمل والصيدلية والأشعة، بالإضافة إلى تفقد منظومة استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وراجع الوزير ملفات طب الأسرة بالمركز للوقوف على معدلات التسجيل، كما راجع الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والتي بلغت 40 ألف خدمة طبية، إلى جانب الفحص الطبي الشامل لـ 45,906 ألف مواطن حتى الآن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، والتي تمثل نحو 80% من الاحتياجات، منوها إلى أن وحدات ومراكز طب الأسرة تعد بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتابع "السبكي" أن جميع مراكز ووحدات طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعمل لمدة 12 ساعة يوميًا، وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأضاف "السبكي"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ترتكز على 66 منشأة صحية، منها 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة طب أسرة، موضحا أن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة تضم حتى الآن 32 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى 4 مستشفيات، مشيرا إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن من أبناء الإسماعيلية ضمن المنظومة الجديدة، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 450 ألف مواطن منهم.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.