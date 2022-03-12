بعد مؤشرات فوزه.. أول تصريحات من طارق النبراوي نقيب المهندسين المحتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الجديد، (وفقا لمؤشرات فرز الانتخابات أمس)، إنه سيتم البدء في خطة متوازنة للتعامل مع المشاكل التي تعاني منها نقابة المهندسين.

يذكر أنه تم إعلان مؤشرات نتيجة انتخابات رئاسة نقابة الهندسين، أمس الجمعة، والتي بينت فوز المهندس طارق النبراوي بمقعد النقيب، في حين أنه لم تعلن بشكل رسمي نتائج الانتخابات حتى الآن.

وأضاف النبراوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن أول المشكلات التي سيتم التعامل معها تتعلق بالرعاية الصحية والمشروعات المتوقفة، لافتًا إلى أنه في غضون 6 أشهر سيتم البدء في المشروعات المتعثرة، مثل كفرربيع وسيتي ستارز، بعد الانتهاء من مراجعة الميزانية.

وأكد النبراوي عقب ظهور المؤشرات الأولية لانتخابات النقابة: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل المهندسين الذين حققوا النصر فليس لشخصي ولكن لكل المهندسين جميعًا.

وأضاف النبراوي: المهندسون يطلبون التغيير والإنجازات والمعاملة الكريمة وخدمات اجتماعية واهتمام بالمهنة والتعليم وغير ذلك من القضايا المعقدة التي عانينا منها طوال السنوات السابقة، مؤكدا أنه يعد بحل مشكلات المهندسين وتحقيق طموحات وآمال المهندسين.

وتابع: "نعد أيضًا بأن أمورنا مع الدولة سوف يتم إصلاحها وإزالة الاحتقان الموجود، حتى نصل إلى تعديل قانون النقابة ونحقق مهمتنا كوننا الاستشاري الأول للدولة".

وأظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات المهندسين تفوق طارق النبراوي، على منافسه هاني ضاحي، في معظم اللجان الانتخابية بالمحافظات بفارق 2000 صوت، حيث حصد النبراوي 9781 صوتا، وضاحي 7770 صوتا.