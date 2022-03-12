جيل من حفظة كتاب الله لا نظير له.. وزير الأوقاف: مصر خادمة للقرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر خادمة للقرآن الكريم وستظل ولديها جيل من الحفظة لا نظير له، وإن إيفاد القراء هذا العام غير مسبوق، والوزارة تكثف مسابقاتها خدمة للقرآن الكريم وأهله، وإنه قد أصبح لدينا جيل من الحفظة لا يجاريهم أحد في أي مكان في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعة بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، بحضور الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب القراء، والشيخ صبري ياسين وكيل الوزارة للرقابة والتفتيش، وأعضاء نقابة القراء.

وأضاف جمعة أن الفائزين في مسابقات الأوقاف التي عقدت خلال هذا العام؛ سواء كبار الحفظة أو الأسرة القرآنية أو الإيفاد، متميزون جدًّا، ولا يوجد مثيل لهم في العالم، موضحًا أن مصر خادمة للقرآن الكريم وستظل، ولدينا جيل من حفظة كتاب الله (عز وجل) لا نظير له؛ مما دعا بالعديد من دول العالم إلى إرسال طلبات دولية غير مسبوقة لاستقبال أئمة وزارة الأوقاف وقرائها خلال شهر رمضان المقبل.

وتابع وزير الأوقاف بأن الوزارة رفعت جوائز هذه المسابقات تشجيعًا على حفظ القرآن الكريم، وقد وجد هذا التميز رواجًا كبيرًا لدى العديد من الدول الخارجية؛ فقد سافر إلى ألمانيا وسويسرا عدد غير مسبوق من الأئمة والقراء المصريين ممن نجحوا في هذه المسابقات، واعترافًا من وزارة الأوقاف بتميز أبنائها خصصت الوزارة فرعًا خاصًّا في المسابقة العالمية للوفود الخارجية؛ لأن أبناءها المصريين لا يجاريهم أحد من دول العالم، فحفظهم يصل إلى حد الإتقان الشديد، مؤكدًا أن من يصل إلى هذه الدرجة من الإتقان من السهل أن يحقق النجاحات في كل المسابقات.

واستطرد وزير الأوقاف: لقد بلغ عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها (18) إمامًا وقارئًا لأول مرة، وبلغ عدد الموفدين إلى دولة البرازيل (19) إمامًا وقارئًا، و(9) أئمة وقراء بدولة فنزويلا، و(7) أئمة وقراء بدولة كندا، و(4) أئمة وقراء بدولة إيطاليا، و(4) أئمة وقراء بدولة الأرجنتين، و(4) أئمة وقراء بدولة كولومبيا، و(4) أئمة وقراء بدولة أمريكا، وإيفاد هذا العدد إلى هذه الدول هذا العام غير مسبوق.

وأهدى الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، في ختام الاجتماع، درع نقابة قراء القرآن الكريم إلى وزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.