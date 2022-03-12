تخفيض جديد.. شركات السياحة تعلن أسعار العمرة بعد إلغاء الحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحبت شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، بقرار شركة مصر للطيران، للبدء في عمليات استرداد قيمة حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، بناء على تعليمات السلطات السعودية بالمملكة، بإلغاء تطبيق الحجر الصحي ورفع كافة الإجراءات الاحترازية.

وعدلت الشركات السياحة، أسعار رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان بعد قرار السلطات السعودية بإلغاء الحجر الصحي المؤسسي مما ساهم في خفض أسعار برنامج العمرة خلال المرحلة المتبقية من الموسم بمبلغ يتراوح بين 5 ل7 آلاف جنيه.

وأوضحت الشركات، أن إلغاء الحجر الصحي المؤسسي جعل أمام شركات السياحة تسكين المعتمرين بالفنادق ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، فضلاً عن أن غالبية البرامج لن تشمل أي وجبات غذائية.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة انخفضت بقيم تراوحت بين 5 ل7 آلاف جنيه، مطالباً وزارة السياحة بزيادة أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان.

وأوضح عنبي في تصريح لمصراوي، أن سعر البرنامج الاقتصادي يبلغ 29 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه، وسعر البرنامج فئة خمس نجوم 36 ألف جنيه، بدلاً من 43 ألف جنيه.

وأشاد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بقرار مصر للطيران، للبدء في عمليات استرداد قيمة حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، موضحاً أنه يعمل على تخفيض أسعار برامج العمرة 5 آلاف جنيه.

وأضاف البكري لمصراوي، أن إلغاء تحليل (pcr) خفض سعر التكلفة بمبلغ يقرب من ألفين جنيه، كما أصبح أمام شركات السياحة فرصة لزيادة خط سير رحلاتها بدلاً من المدينة المنورة فقط ليصبح أمامها السفر إلى جدة والطائف مما يوفر نحو 1300 جنيه على الأقل في سعر التذكرة، منوهاً بأن قرار إلغاء الإجراءات الإحترازية بالمملكة يزيد من أعداد الفنادق المتاحة لإقامة المعتمرين بالأماكن المقدمة.

وقال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية، كانت قد قررت يوم السبت 5 مارس 2022، إلغاء الإجراءات الإحترازية والوقائية مما كان له أثراً إيجابياً في بدء شركات السياحة في تخفيض أسعار رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن إلغاء الحجر الصحي المؤسسي جعل أمام شركات السياحة تسكين المعتمرين بالفنادق ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، فضلاً عن أن غالبية البرامج لن تشمل أي وجبات غذائية.

وأعلنت شركة مصر للطيران، بدء عمليات استرداد قيمة حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، بناء على تعليمات السلطات السعودية بالمملكة، بإلغاء تطبيق الحجر الصحي ورفع كافة الإجراءات الاحترازية.

وخاطبت مصر للطيران، شركات السياحة في منشور لها حصل "الخليج 365" على نسخة منه، ينص على السماح باسترداد قيمة EMD الخاص بالحجر الموسسي للفنادق الخاصة بالسعودية، على الرحلات التى بدأت من 5 مارس الجاري.