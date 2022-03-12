حدث ليلاً| تصادم 4 سيارات أمام مبنى الأمن الوطني بالجيزة.. و بايدن: لن نخوض حربًا عالمية ثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

8 حالات وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 424831 حتى اليوم.

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تغيير موعد امتحان الثانوية وتضرر قناة السويس.. الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 8 شائعات وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

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3 مصابين في تصادم 4 سيارات أمام مبنى الأمن الوطني بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة، مساء الجمعة.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 5 أيام: أمطار متوسطة.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من السبت 12 مارس 2022 إلى الخميس 17 مارس 2022.

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المتحدث العسكري: الرئيس السيسي أدار حوارًا مع قادة القوات المسلحة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة

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مسؤولة أمريكية: لا نعرف كم من الوقت يمكن لأوكرانيا الصمود ضد روسيا

قالت مندوبة واشنطن لدى حلف الناتو، إنها لا تعرف كم من الوقت يمكن للقوات الأوكرانية أن تصمد ضد روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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وزير الإعلام اللبناني الجديد يتسلم مهام عمله الاثنين المقبل

أكد وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد المكاري، أنه سيتسلم مهام عمله في وزارة الإعلام يوم الاثنين المقبل من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المكلف بإدارة الوزارة بعد استقالة وزير الإعلام السابق جورج قرادحي في الثالث من ديسمبر الماضي.

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"ميتا": لن نسمح بشعارات تحرض على العنف ضد الشعب الروسي

أعلنت شركة ميتا المالكة لموقع "فيسبوك"، أنها لن تسمح بشعارات تحرض على العنف ضد الشعب الروسي على منصاتها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية بزعم دعمهم لكوريا الشمالية

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات إضافية على روسيا يوم الجمعة، لكنها استهدفت هذه المرة شخصين وثلاثة كيانات لدعمهم تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية.

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"الخارجية الروسية" تصف تصريحات كييف حول تهديد محطة تشيرنوبل النووية بالمضللة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات كييف عن تهديد تشكله محطة تشيرنوبل النووية بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية بأنها مضللة.

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الرئيس الأمريكي: لن نخوض حربا عالمية ثالثة في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى أوكرانيا، وأنها لن "تخوض الحرب العالمية الثالثة هناك".

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إعادة التيار الكهربائي جزئيا إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تمت إعادة خطوط التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، نقلا عن شركة "أوكرينيرهو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية.

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