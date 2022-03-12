اليوم.. صلاة الجنازة على الأثري رمضان حسين بعد عودة جثمانه من ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الصفحة الرسمية للعالم والخبير الأثري الدكتور رمضان البدري حسين، أستاذ الآثار المصرية بجامعة توبينجن الألمانية ومدير مشروع مقابر العصر الصاوي-الفارسي بسقارة، عن موعد الجنازة وإقامة العزاء له بعد وفاته يوم الأربعاء الماضي في ألمانيا.

ونشر الحساب الرسمي بيانًا جاء نصه كالتالي: "متابعي ومحبي عالم المصريات الدكتور رمضان البدري حسين، لعل وصل إلي البعض منكم الخبر المؤسف برحيله فجر الأربعاء الماضي، 9 مارس 2022 في ألمانيا، وكانت رغبته –رحمه الله– أن يدفن في بلده مصر التي أفنى عمره القصير –الحافل بالتفوق والإنجازات– في خدمة وحماية وكشف آثارها".

وأضاف البيان: وصل جثمانه الطاهر مساء الجمعة إلى أرض الوطن وفاء لرغبته، وتقام صلاة الجنازة ظهر الغد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وندعو كل زملاء العالم الجليل وأصدقاءه وتلامذته القيام بواجب الوداع الأخير وأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر، كما نود التنويه بأن العائلة ستتلقى واجب العزاء يوم الأحد، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ايضًا.

والأثري رمضان حاصل على دكتوراه في علم المصريات من قسم الآثار المصرية جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، وقد حصل على ماجستير في علم المصريات من قسم الآثار المصرية جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1997 ، و تمهيدي ماجستير من قسم الآثار المصرية كلية الآثار جامعة القاهرة 1994.

وحصل علي العديد من المنح لمواصلة الحفريات منها :منحة الهيئة الهولندية للبحث العلمي لتمويل مشروع الطقوس والنصوص الجنائزية في الدولة الحديثة جامعة ليدن الهولندية ، ومنحة هيئة البحث العلمي الألمانية لتمويل مشروع مقابر العصر الصاوي بسقارة، بالإضافة لمحاضراته في الجامعات الأوربية.