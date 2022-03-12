وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يشهدان ثانى فعاليات مهرجان أبيدوس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ثاني فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة سوهاج.

حيث أحيا النجم علي الحجار وفرقته الحفل الثاني في المهرجان، منذ قليل.

وأكدت عبد الدايم أن مهرجان أبيدوس تظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد، تواصل الثقافة من خلالها تنفيذ محور إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان.

وأضافت: "الأنشطة المتنوعة والمتعددة التى تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيدة بالإقبال الضخم على الفعاليات والذى يعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والراقية".

وكان الجمهور قد احتشد بساحة معبد أبيدوس كما أطل الكثيرون منهم من نوافذ وأسطح المنازل المجاورة لحضور حفل النجم على الحجار الذى ثمن جهود وزارة الثقافة فى نشر الفنون بمختلف المحافظات ثم استحوذ على الوجدان بمجموعة متنوعة من العلامات البارزة فى مشواره الفنى والتى ضمت الكثير من القيم السامية كان منها تتر مسلسل المال والبنون، على قد ما حبينا، ذئاب الجبل، الزين والزينة، مسألة مبدأ، الليل وأخره، عارفة، الرحايا وغيرها .

سبق الحفل عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة شمل جانبا من تراث صعيد مصر ولاقى الاستحسان والقبول.