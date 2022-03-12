3 مصابين في تصادم 4 سيارات أمام مبنى الأمن الوطني بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام مبنى جهاز الأمن الوطني ووجود مصابين.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام 4 سيارات ملاكي اتجاه مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وسط كثافات مرورية.

دفع اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بونشي إغاثة لاستعدال السيارات المنكوبة، وتعزيز الخدمات المرورية لتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.