مطار القاهرة: سفر ووصول 53 ألف راكب على متن 383 رحلة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، سفر ووصول 53 ألف راكب، على متن 383 رحلة جوية، تسيّرها شركات دولية مختلفة ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تشهد صالات المطار خلال الـ24 ساعة، وصول 191 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 28 ألف راكب، وسفر 192 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 25 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.