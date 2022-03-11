أول تعليق من بهاء أبو شقة بعد خسارة انتخابات الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق، إن عضوية الهيئة العليا للحزب ليست مشكلة بالنسبة إليه خاصة عقب خسارة الانتخابات اليوم الجمعة، مؤكدًا أنه أدى دوره في رئاسة الحزب على أكمل وجه ممكن.

وأضاف أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن انتخابات الحزب وقبول نتائجها من قبل الالتزام بأعراف الديمقراطية، موضحًا أنه يتمنى كل التوفيق لرئيس الحزب الجديد في تحمل مسئوليته الجديدة.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم، عن فوز الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة حزب الوفد بمجموع أصوات 1668 صوتًا، مقابل 1548 صوتًا للمستشار أبو شقة.