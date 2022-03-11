إبراهيم محلب: "النقيب اللي هيختاروه المهندسين كلنا وراه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عبدالناصر وأسامة علي:

شارك المهندس براهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، في انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام والذي تجرى الإعادة عليه اليوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022.

وقال محلب في تصريحات صحفية، على هامش المشاركة في الانتخابات: "النقيب اللي هيختاروه المهندسين كلنا وراه".

كما وجه رئيس الوزراء السابق، التهنئة للمهندسين الناجحين في الجولة الأولى: "أبارك للمهندسين اللي نجحوا في الجولة الأولى، وربنا يوفق النقيب الجديد".

وأدلى إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق بصوته في انتخابات نقابة المهندسين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، اليوم.