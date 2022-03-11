تحذير عاجل من الداخلية: كباري شرق القاهرة مراقبة بالكاميرات لرصد المخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية قامت باستحداث منظومة كاميرات عالية التقنية، تم تركيبها بمنازل عدد من الكبارى بنطاق شرق القاهرة لرصد المخالفات المرورية المختلفة ومن بينها توقف المركبات بمنازل ومطالع الكباري؛ جاء ذلك بعد تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعليق طالب خلاله صاحب الحساب، بضرورة وضع كاميرات مُراقبة أعلى مطالع ومنازل الكبارى بمدينة نصر بالقاهرة، لرصد حركة سير سيارات "النقل الجماعي والأجرة" بدعوى توقف قائديها بتلك المناطق لتحميل الركاب مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وحوادث الطريق.

وأضافت الوزارة؛ اليوم الجمعة؛ إنه بالفحص تبين اضطلاع الأجهزة الأمنية باستحداث منظومة كاميرات عالية التقنية، تم تركيبها بمنازل عدد من الكبارى بنطاق شرق القاهرة لرصد المخالفات المرورية المختلفة ومن بينها توقف المركبات بمنازل ومطالع الكباري؛ وكان لتلك المنظومة أثرها الإيجابي في الحد من المخالفات في تلك المناطق وخاصة بمنازل ومطالع الكباري.