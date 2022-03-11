5 قضايا تهريب ومخدرات.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1787 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط عدد 1 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 230 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات عن ضبط 7 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.