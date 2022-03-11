80 طن أرز وسلعا غذائية.. جهود مباحث التموين لإحكام الرقابة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة تموينية؛ لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 59 قضية مختلفة وأبرزها ضبط 55,500 طن أرز أبيض حر - 20 طن أرز شعير بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة صاحب مضرب أرز بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

كما تم ضبط 3٫756 طن سلع غذائية متنوعة "زيت طعام – أرز – دقيق حر" غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة مركز شرطة أجا.

وضبطت الحملات 11,500 طن "أرز – دقيق" بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها بقصد حجبها عن التداول وبيعها بأزيد من من السعر الرسمي بالأسواق ، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة أجا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.