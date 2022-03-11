المتحدث العسكري: الرئيس السيسي أدار حوارًا مع قادة القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وألقى الشيخ السيد عبدالباري، خطبة الجمعة أكد فيها فضل ومنزلة الشهادة والتضحية فى سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته.

وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها العظيم، مشيرًا إلى وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائمًا عرفانًا بما قدموه من تضحيات والتي لولاها ماتحققت الإنجازات على أرض مصر.

وأدار الرئيس حوارًا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والأقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة، مشيدًا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصرى يقف دائمًا خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.