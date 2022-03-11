بنك ناصر يعلن حاجته لوظائف بـ 10 محافظات - التفاصيل والشروط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، حاجته لشغل (34) وظيفة "مصرفي ب، مهندس ب، مهندس اتصالات"، بالدرجـة الثالثة التخصصية، من الحاصلين على مؤهلات عليا مختلفة وممن يجيدون اللغة الإنجليزية.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، طبقا للإعلان الذي نشرته جريدة الأهرام، الجمعة، أن الوظائف تأتي لسد احتياجات فروع البنك الحديثة المختلفة وإداراته ومن قاطني محافظات ( القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدى عبدالرحمن "العلمين بمحافظة مطروح").

وأشار البنك، إلى أنه توافر الشروط التالية في المتقدمين للوظائف:

1- أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس .

2- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وستكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الأعلى .

3- أن يكون المتقدم حديثي التخرج .

4- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي نهائي (بالنسبة للذكور)، والمتقدمة أدت الخدمة العامة أو الإعفاء منها (بالنسبة للإناث) .

5- أن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة طبقاً لبطاقة الرقم القومي السارية قبل تاريخ الإعلان.

6- إجادة اللغة الإنجليزية.

- على أن يتم إحضار الأوراق التالية:

1ـ صورة شهادة التخرج.

2- صورة شهادة الميلاد مميكنة.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان .

4ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور.

5ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ودعا البنك الراغبين في التقدم، ممن تتوافر فيه الشروط المُشار إليها عاليه التقدم بإرسال صور من المستندات المطلوبة خلال (15) يوم من تاريخ الإعلان، ويوضح المتقدم بالطلب عنوانه تفصيلياً وأرقام تليفونية للمراسلة علي البريد الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية الآتية:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

وشدد على أنه لم يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد للإعلان أو الغير مستوفاة للشروط أو المستندات المقدمة باليد، أو المقدمة قبل الإعلان .

المهارات الأساسية:

أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس .

• أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الأعلى .

• أن يكون المتقدم حديثى التخرج .

• أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي نهائي (بالنسبة للذكور) ، أدت الخدمة العامة او الإعفاء منها (بالنسبة للإناث) .

• أن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة طبقاً لبطاقة الرقم القومي السارية قبل تاريخ الإعلان .

• إجادة اللغة الإنجليزية .

المهارات الفنية:-

1-- إجادة مهارات الحاسب الآلى.

2- إجادة مهارات التواصل الاجتماعى.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

4- إجتياز الاختبارات التحريرية المقررة والمقابلات الشخصية على أن تكون الأولوية في إجتياز المرشحين لمجموع الدرجات الأعلى للأختبارين (التحريرى + المقابلة الشخصية)

- سنوات الخبرة يفضل إن وجدت.

- ذكور، إناث.

المؤهل بكالوريوس تجارة، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس إعلام، بكالوريوس هندسة اتصالات، بكالوريوس علوم كمبيوتر .

- التقدير تقدير عام جيد على الأقل وستكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الأعلى .



- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة عدد (1) بكالوريوس إعلام.

- عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص مدنى .

- عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا وعلى دراية بأعمال التكيفات .

عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء قوى وعلى دراية بأعمال التيار الخفيف .

عدد (2) بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات خريجى جامعة ( القاهرة ، عين شمس ).

عدد (4) بكالوريوس علوم كمبيوتر خريجى جامعة (جامعة القاهرة ، عين شمس ، حلوان) .

عدد (1) السن تخصص لغة انجليزية .

عدد (23) بكالوريوس تجارة موزعين على المناطق الآتية (القاهرة ، الجيزة ، المنيا، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدى عبدالرحمن "العلمين بمحافظة مطروح").

وشدد على أن من تتوافر فيهم الشروط المُشار إليها عاليه، التقدم بإرسال صور من المستندات المطلوبة خلال (15) يوم من تاريخ الإعلان ويوضح المتقدم بالطلب عنوانه.