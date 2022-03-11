ضبط عنصرين إجراميين بـ 100 طربة حشيش في الإسكندرية ومطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية الإسكندرية ومطروح.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسمي شرطة (ثان العامرية – مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، حيث تم ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتفان محمول) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وضبط 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫400 كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول)..بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫300٫000 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.