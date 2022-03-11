بـ 40 مليون جنيه.. ضبط 18 تاجر عُملة خلال حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة حملة أمنية لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بعدد من المحافظات.

وأثمرت جهود الحملات بمحافظات "القاهرة، جنوب سيناء، كفرالشيخ، بني سويف، البحيرة، سوهاج، أسيوط، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية"، عن ضبط 18 متهما في 14 قضية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة بلغت (40٫251٫453) مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.