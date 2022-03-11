بينهم 29 تاجر مخدرات.. الأمن العام يطارد تجار السلاح والكيف بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية حملة مكبرة، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية؛ استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض وضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.. بحوزة 29 متهما "لعدد 13 منهم معلومات جنائية").

كما اسفرت الحملة عن ضبط متهم هارب في قضية "قتل" وتنفيذ 7362 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.