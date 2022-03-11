"كنا فاكرينه حرامي".. ضبط المتهمين بقتل سائق "توك توك" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين بأسيوط ووفاة أحدهما، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بمقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين مقتل سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري وبسؤال أحد الأشخاص- مقيم بذات الدائرة قرر أنه حال استقلاله مركبة "التوك توك" قيادة المتوفـي لتوصيله لمحل إقامته وسيرهما بطريق زراعي فرعى بذات القرية، فوجئ بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لإصابة المجني عليه ووفاته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- مقيمين بذات الدائرة ، وذلك أثناء تواجدهما أمام منزلهما ولدى مرور مركبة "التوك توك" التي يستقلها المجني عليه أمام المنزل اعتقدا مروره في هذا التوقيت للسرقة، وحاولا استيقافه إلا أن المجني عليه لم يتوقف فأطلقا أعيرة نارية تجاه مركبة "التوك توك" من سلاحين كان بحوزتهما فأحدثا إصابة المجني عليه التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما لعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.