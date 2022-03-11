حساب على "فيس بوك" يُنهي رحلة سيدة انتحلت صفة طبيبة بشرية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بانتحال صفة طبيبة وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن نشاطها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بانتحال طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، وقيامها باستئجار إحدى الوحدات السكنية المفروشة لممارسة نشاطها المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها هاتفان محمول - عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها، وكذا (كارنيه طبيبة بشرية مزور، مبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم).. كما أمكن ضبط (زوجها – مقيم بالجيزة).

بمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وقيامها بإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" تروج من خلاله نشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها المتهم الثانى، وبمواجهة الأخير، قرر ما جاء بأقوال المتهمة وأضاف بقيامه بمعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق قيامه باستئجار الوحدات السكنية لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.