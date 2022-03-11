تحذير من التموين عبر بونات صرف الخبز: توجهوا للمكاتب قبل 25 مارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز، بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل الـ 25 من مارس الجاري.

ونصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز، على ما يلي:"برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس الجاري".

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمصراوي، إن الرسالة تظهر في الوقت الحالي لمن يتقاضون مرتبات حكومية مرتفعة، مشيرة إلى أن هذه الفئة عليهم بمستند رسمي بمفردات المرتب حال عدم تقاضيهم رواتب عالية.

وأشارت المصادر، إلى أن كل شخص ظهرت له الرسالة، ولم يتوجه إلى مكتب التموين بالمستند المطلوب، سيتم التعامل معه وفق محددات الدعم المنصوص عليها.

ولفتت المصادر، إلى أن الرسائل ستظهر فقط لمن لديه مرتب حكومي مرتفع، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تظهر رسائل أخرى بمحددات دعم مختلفة حسب خطة الوزارة فى هذا الشأن.