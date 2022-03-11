الطماطم بـ 5.5.. أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر الخليج 365 قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وهي كما يلي:
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 17 جنيه
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 11.5 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 10 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- فاصوليا خضراء 28 جنيه
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
-يوسفي سكرى 7 جنيهات.
-برتقال بصرة 7 جنيهات.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 13 جنيها.