لتقليل الفاقد.. ما هو الوقت الأمثل لحصاد القمح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، عن الاستعدادات النهائية الخاصة بتوريد محصول القمح من خلال التنسيق التام بين وزارتي التموين والزراعة لضمان نجاح موسم القمح لموسم 2021 إلى 2022.

وقال الشناوي، في تصريح خاص لـ الخليج 365، اليوم الجمعة، إن وزارة الزراعة تناقش غدا الإجراءات الخاصة بالحوافز لمزارعي القمح بهدف تشجيعهم علي التوريد وفقاً للسعر المعلن 810 للأرداب، مشيراً إلى أن الإجراءات تتمثل في فتح الجمعيات لاستقبال الأقماح وتحديد نوعية الحبوب التي يتم توريدها، وتسهيل عملية تحصيل عائد التوريد في أقرب وقت.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن المستهدف هو توريد 6 مليون طن قمح عبر الدفع بلجان تمر بشكل دائم على المساحة المنزرعة المقدرة بـ 3.5 مليون فدان، لافتاً إلى تقديم كافة التوصيات الخاص بالحصاد بشكل جيد.

وأشار إلى أن هناك عدد من الإرشادات التي يجب مراعاتها عند حصاد القمح، للتقليل من الفاقد، وهي أن يكون الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب إجراء عملية الدراس في وقت الظهيرة.

وأشار إلى ضرورة وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة في تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعني هذا توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب.