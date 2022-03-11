المهندسون ينتخبون النقيب العام فى آخر أيام التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تجرى اليوم الجمعة الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين بالإعادة بين المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي والمهندس طارق النبراوي، النقيب السابق بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية على منصب النقيب العام للمهندسين في دورة 2022 - 2026.

يبدأ المهندسون المشاركون في الانتخابات عمليات التصويت الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وأكد هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية،

بلغ عدد من شارك في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسًا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 والباطلة 2438 صوتا، حصل منها المهندس هاني ضاحي على 18091 صوت بنسبة 45%، فيما حصل المهندس طارق النبراوي على 9544 صوتًا بنسبة 24%.

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، الأحد، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة والتي أجريت يوم الجمعة 4 مارس الجاري، وشملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية لمن لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة.