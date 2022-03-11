مصرع شخص أعلى وصلة الموت بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه في حادث مروري بوصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الوصلة تحديدا أمام مطعم مشويات شهير.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي تحمل رقم (ر و س 485) ماركة تويوتا كورولا سوداء اللون بالوصلة، اختلت عجلة القيادة بيده وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع السائق وتهشم السيارة، وحضرت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد تحت تصرف النيابة العامة.

بدورها، دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.