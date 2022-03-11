وزارة النقل تنشر فيديو انطلاق أول قطار درجة ثالثة مكيفة من مصر لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على فيسبوك "فيديو"، اليوم الخميس، بدء تشغيل أول قطارات الدرجة الثالثة المكيفة بخط القاهرة / أسوان.

وكانت وزارة النقل، أطلقت الثلاثاء الماضي، من محطة مصر بالقاهرة، أول قطار درجة ثالثة مكيفة ضمن الخدمة الجديدة التى تعمل على خطوط الهيئة لأول مرة في تاريخها في إطار تعاقد هيئة السكة الحديد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة تكون مجتمعة 33 قطار درجة ثالثة مكيفة تقريبًا.

وأولى قطارات الدرجة الثالثة مكيفة ستعمل على خط الصعيد على أن سيتم إلحاق تباعًا باقي الخطوط الرئيسية، وقطارات الدرجة الثالثة مكيفة ستتوقف خلال رحلاتها في عواصم المحافظات وبعض المحطات الرئيسية، وستتوقف خلال رحلاتها بخط الصعيد في 9 محطات فقط، بحيث تقوم من محطة مصر رمسيس وتتوقف في بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإدفو وكوم امبو وأسوان.

وشملت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة، القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها، والقاهرة ـ المنيا 75 جنيها، والقاهرة ـ أسيوط 90 جنيها، والقاهرة ـ سوهاج 105 جنيها، والقاهرة ـ قنا 120 جنيها، والقاهرة ـ الأقصر 130 جنيها، والقاهرة ـ إدفو 145 جنيها، والقاهرة ـ كوم امبو 150 جنيها، والقاهرة ـ أسوان 150 جنيها.