سر ستارة كادت تودي بحياة سيدة أمام رضيعها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت ربة منزل بكسور متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها بالجيزة، مساء الخميس.

تلقى اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو ونقلها إلى أحد المستشفيات وحالتها مستقرة.

وجه اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن سيدة -لديها طفل عمره عام ونصف- عمدت إلى تركيب ستارة فاختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني.

أصيبت السيدة بكسور نقلت على إثرها إلى المسيتشفى للعلاج وحالتها العامة مستقرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.