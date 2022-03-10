هشام عباس يتألق في افتتاح مهرجان أبيدوس الأول بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت عبد الدايم: إن ميلاد مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، والذى يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ليؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة كأحد مفردات ومسارات التنمية وبناء الإنسان، ويأتي هذا المهرجان في دورته الأولى لتعكس فعالياته جهود تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر خاصة بين أهلنا في الصعيد الذى شهد خلال أسبوعين جولة فى ثلاثة محافظات هى أسوان، قنا وسوهاج لنشر الفنون والإبداع.