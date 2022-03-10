تنسيقية التأمين الصحي الشامل تدرس إدراج خدمات الصحة النفسية بالمنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

عقدت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما شارك الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر مستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية لتنسيقية التأمين الصحي الشامل، لمركز طب أسرة الدبايبة ومستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.

وناقش الاجتماع، حزمة من الإجراءات وسياسات العمل خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الموافقات المسبقة للمرضى، بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لجان مشتركة بين الهيئتين بشكل دائم للتيسير على المنتفعين، كما ناقش الاجتماع حزمة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لصالح أصحاب الأمراض المزمنة.

وتطرق الاجتماع، إلى مقترح التعاقد مع شركة "إي فاينانس" لدعم وتشغيل منظومة ميكنة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض آراء الهيئات الثلاث بالمنظومة، لافتة إلى أنه تم قبول العرض الفني والمالي المقدم من قِبل شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأنه بصدد إنهاء إجراءات التعاقد.

وتناول الاجتماع، خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوزيع مراكز تسجيل المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة استغلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمدة ثلاثة أشهر كمكاتب لتسجيل المنتفعين وانضمامهم للمنظومة، على أن يعاد تقييم ذلك الأمر بعد انتهاء المدة المذكورة.

وناقش الاجتماع، أيضًا موضوع دراسة إدراج خدمات الصحة النفسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي أُحيل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ما بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدراسة المقترح والعرض على اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، كما تطرق الاجتماع إلى التحدث عن معايير اعتماد العيادات الخارجية، إضافة إلى معايير اعتماد الرعاية المنزلية Home Care ومعايير اعتماد التلي ميديسين TELEMEDICINE الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ويشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاثة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل وامتداد مظلته لتشمل كل المصريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ9 سنوات المقبلة.

كما شارك الاجتماع، سواء بالحضور بمقر مستشفى طيبة التخصصي، أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، اللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، الدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، الدكتورة ريهام الشناوي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، الدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إضافة إلى عدد من قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.