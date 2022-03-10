تفحم مكاتب شركة شهيرة.. لحظات الرعب في حريق هائل داخل مول بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

7 سيارات إطفاء جابهت حريقا هائلا شبَّ داخل أحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد مساء اليوم الخميس دون خسائر في الأرواح.

معاينة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مدحت فارس كشفت ملابسات الحريق الذي حالت سرعة وصول رجال الدفاع المدني دون تفاقم الأوضاع لاسيما سرعة انتشار النيران مع نشاط الرياح.

تبين أن الطابق العلوي يضم مكاتب إدارية تابعة الشركة المصرية الأوروبية "يورو باك" للكرتون، واندلاع الحريق بـ50 مترًا من إجمالي 85 مترًا، دون امتدادها إلى المجاورات.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مول تجاري بالشيخ زايد.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق مع تقليل حصيلة الخسائر وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدب مدير أمن الجيزة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق كاملة.