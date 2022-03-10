"زوجها رجع لقاها مشنوقة".. لماذا تخلصت أم العيال من حياتها بأطفيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سئمت الحياة بأسرها، ضاقت بها الأرض بما رحبت، باتت لا تقوى على تحمل آلم نفسي يفوق الجسدي جراء معاناتها المرضية مع أزمة نفسية باتت أسيرتها، سقطت في بئر أفكار الشيطان لتخرج المشهد الأخير من حياتها بشكل مأساوي.

على غير العادة، شعر شخص بانقباض في الصدر كما لو أن تلك المضغة تحدثه بمكروه قريب منه. توجه إلى منزله متمنيًا ألا يتعرض أي من أفراد أسرته لسوء لكن كارثة كانت في انتظاره لدى دلوفه من الباب والعثور على رفيقة دربه ووالدة أطفاله تتدلى بحبل مثبت بجنش السقف الغرفة.

دقائق كانت كفيلة بانتشار رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس؛ وسط توجيهات العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب، بسرعة الوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه مع انتداب مفتش الصحة لتوقيع الفحص الطبي الظاهري على الجثة.

تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث أطفيح، ومعاونه الرائد عبد الحليم الجيار توصلت إلى أن ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، لديها 5 أبناء، تعاني من مرض نفسي، صنعت مشنقتها بغرفتها متغلة عدم تواجد زوجها الذي كان أول من اكتشف الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحررالمحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.