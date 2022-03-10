اللقطات الأولى لحادث طريق مسطرد المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

شهد طريق مسطرد بالقاهرة، منذ قليل حادث تصادم مروع اثر اصطدام سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور بالقاهرة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أسفل نزلة مسطرد.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيارتي ملاكي، في الاتجاه القادم من طريق مسطرد إلي وصلة السواح بمنطقة المطرية بالقاهرة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص تم نقله إلى مشرحة مستشفي المطرية تحت تصرف النيابة العامة لحين اصدار اذن بدفن الجثمان.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية